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Предприниматель в Свердловской области оштрафован за продажу сигарет рядом с детским садом
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Предприниматель в Свердловской области оштрафован за продажу сигарет рядом с детским садом

13 июня 2017, 11:35Общество
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