Самый большой российский флаг развернули в Москве на Поклонной горе (ФОТО)

В Москве на Поклонной горе прошла патриотическая флешмоб-акция «Символ России». Собравшиеся на горе студенты и школьники развернули самый большой флаг России.

Размеры государственного флага составляют 26,46 х 39,69 метров. А его площадь равна 1051 кв. метрам, сообщает информагенство «ТАСС».

Также все собравшиеся на горе участники флешмоба исполнили гимн России под аккомпанемент духового оркестра.

В дополнение ко всему в день проведения акции посещение выставок и экспозиций Центрального музея ВОВ стало бесплатным.

ФОТО: ИА «ТАСС»