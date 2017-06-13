Вор в медицинской маске украл велосипед из подъезда в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Хозяин пропажи рассказал E1.ru, что перед инцидентом, у подъезда некоторое время стоял мужчина в маске. Это происходило около 15 часов. Перед этим владелец двухколесного транспортного средства оставил велосипед пристегнутым к трубе и ушел в квартиру.

Вор дождался, пока гость позвонил в домофон, и вошел вслед за ним. Консерж, пишет E1.ru, не остановила незнакомца. Молодой мужчина снял маску в лифте, но, увидев камеру, вновь скрыл лицо.

Затем молодой человек поднялся на нужный этаж, отцепил каким-то образом велосипед, вывез на улицу и уехал в сторону железной дороги.

Владелец велосипеда обратился в полицию. Было возбуждено уголовное дело, полицейские делают всё возможное, чтобы установить вора, однако до сих пор никакой информации нет, рассказал хозяин транспортного средства.

Фото и видео: E1.ru