78-летний свердловчанин найден живым в лесу спустя два дня поисков (ФОТО)
13 июня, 09:00Общество
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В Артинском районе Свердловской области с 10 июня искали 78-летнего пожилого мужчину, который заблудился в лесу. Днём 12 июня его нашли спасатели.
Мужчину обнаружили живым. У него проблемы с памятью, и он плохо ориентируется на местности. Он не помнит, где был два дня. Трудность заключалась в том, пояснили спасатели, что родные обратились за помощью только на следующий день после пропажи.
Следы от обуви были обнаружены в трех километрах от деревни Малая Дегтярка, вскоре спасатели нашли вещи пропавшего. Волонтёры вышли на поиски ночью, только к утру 12 июня поступило сообщение о том, что мужчина нашелся.
Пожилого свердловчанина, лежащего в кустах, нашёл один из добровольцев. Медики диагностировали переохлаждение и обезвоживание, но госпитализация не потребовалась. Сейчас мужчина в удовлетворительном состоянии находится дома, пишет E1.RU.
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Фото: E1.RU
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