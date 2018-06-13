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Молот, паровоз или рельс: каким будет въездной знак в Нижнем Тагиле? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Молот, паровоз или рельс: каким будет въездной знак в Нижнем Тагиле? (ФОТО)

13 июня, 16:10Общество
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