Молот, паровоз или рельс: каким будет въездной знак в Нижнем Тагиле? (ФОТО)
31 мая в Нижнем Тагиле завершился прием заявок на творческий конкурс по созданию эскизов въездного знака. В финал конкурса вышли шесть работ пяти художников из Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Березовского, Москвы и Перми.
В каждом эскизе автор попытался использовать знаки, символизирующие историю города. Большой молот, расположенный сверху над названием города, металлург, гнущий рельс, кристаллические решетки, образующие первые буквы названия Нижнего Тагила, старый въездной столб — так видят участники конкурса скульптурный знаковый объект на подъезде к городу.
Например, проект тагильского скульптора Александра Иванова представляет собой черепановский паровоз с крыльями, стоящий на высокой стеле и как бы взлетающий вверх.
Решение о победителе конкурса комиссия примет до конца июня. До этого времени авторы должны учесть замечания жюри, доработать проекты и представить подробное техническое описание модели, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
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