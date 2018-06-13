Молот, паровоз или рельс: каким будет въездной знак в Нижнем Тагиле? (ФОТО)

В каждом эскизе автор попытался использовать знаки, символизирующие историю города. Большой молот, расположенный сверху над названием города, металлург, гнущий рельс, кристаллические решетки, образующие первые буквы названия Нижнего Тагила, старый въездной столб — так видят участники конкурса скульптурный знаковый объект на подъезде к городу.

Например, проект тагильского скульптора Александра Иванова представляет собой черепановский паровоз с крыльями, стоящий на высокой стеле и как бы взлетающий вверх.

Решение о победителе конкурса комиссия примет до конца июня. До этого времени авторы должны учесть замечания жюри, доработать проекты и представить подробное техническое описание модели, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.