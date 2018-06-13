Пять домов на ГГМ в Нижнем Тагиле остаются без горячей воды

Подача горячей воды котельной ГГМ была отключена с 29 мая по 7 июня. В положенный срок горячая вода появилась не во всех домах данного района. До настоящего времени горячей воды нет в домах 101, 105, 111, 109 и 113 доме по Уральскому проспекту.

7 июня на Гальянке была возобновлена подача горячей воды. Оказалось,что горячую воду дали,но не всем. В домах 109 и 113 по проспекту Уральский горячая вода до сегодняшнего дня так и не появилась. В управляющей компании поясняют,что нагрев до их дома не доходит. Каждый день я звоню в управляющую компанию,где слышу одно и то же,что воду включат завтра

Обслуживанием домов 101, 105, 109, 111 и 113 по Уральскому проспекту занимается управляющая компания «Домоуправление». Директор Ольга Ларцева подтвердила информацию о том, что горячей воды нет с 8 июня.

Когда в данных домах появится горячая вода,я не знаю. Все вопросы к ресурсоснабжающей организации. Мне известно,что в настоящее время проводятся ремонтные работы со стороны ООО « УСМ»,когда закончатся ремонтные работы, мне данная организация не говорит. Внятного ответа от руководителя НТТС я не услышала пояснил начальник управляющей компании.

Руководство Нижнетагильских тепловых сетей обещает что горячая вода в пяти домах по проспекту Уральский появится вечером 13 июня либо утром 14 июня.

13 июня мы промываем трубы и будем заполнять теплоносителем. По этому участку велась работа по закольцеванию магистральной трубы,для оперативности снабжения теплоносителем потребителя и строительством новой школы на Муринских прудах. В связи с этим ведется реконструкция и переврезка подрядчику УСМ. Я надеюсь,что к концу дня появится горячая вода в домах 101, 105, 111, 109 и 113 по Уральскому проспекту. Завтра утро - это максимальный срок пояснил руководитель тепловых сетей Андрей Калаушин.