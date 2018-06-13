Российские педагоги публикуют фото в купальниках в поддержку уволенной коллеги (ФОТО)

8 июня появилась информация о том, что учительницу истории из Омска Викторию Попову попросили уволиться из школы после публикации в сети Интернет фотографии, на которой она была в купальнике.

Девушка в свободное от работы время подрабатывала моделью в агентстве. Часть фотографий после одной из фотосессий попала в общий доступ. В результате педагог уволилась по собственному желанию, так как посчитала, что спокойно работать ей всё равно не дадут.

Виктория Попова. Фото: «Новый Омск»

9 июня в сообществе «Омбудсмен образования» во «ВКонтакте» стартовал флэшмоб в поддержку Виктории. В специально созданный альбом учителя публиковали свои фотографии в купальниках. Снимки также появились в социальной сети Instagram под хештегом #УчителяТожеЛюди.

Фото: Сообщество «Омбудсмен образования»

Как сообщает «Город 55», к акции уже присоединились несколько десятков человек, среди которых, помимо учителей, есть и чиновники. Например, замминистра культуры региона Анна Статва, которая ранее преподавала в ОмГПУ.

Фото: «Новый Омск»

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