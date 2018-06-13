Спортивный зал в Православной гимназии Нижнего Тагила появится в 2019 году (ФОТО)
13 июня, 19:50Общество
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Спортивный зал в Православной гимназии Нижнего Тагила планируют построить к 1 сентября 2019 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
По словам подрядчика, в этом году построят коробку здания спортзала и подведены все коммуникации. С полной отделкой помещение сдадут к 1 сентября 2019 года.
Спортивный зал площадью 30 на 18 метров будет представлять собой отдельно стоящее здание с теплым переходом из основного корпуса гимназии.
В зале будет располагаться вся необходимая инфраструктура для занятий различными видами спорта. Кроме того, в нем предполагается разместить административно-бытовые помещения, где будут раздевалки, душевые и кабинеты для преподавателей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Сейчас ученики гимназии вынуждены заниматься физкультурой в переоборудованном зале.
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