Спортивный зал в Православной гимназии Нижнего Тагила появится в 2019 году (ФОТО)

По словам подрядчика, в этом году построят коробку здания спортзала и подведены все коммуникации. С полной отделкой помещение сдадут к 1 сентября 2019 года.

Спортивный зал площадью 30 на 18 метров будет представлять собой отдельно стоящее здание с теплым переходом из основного корпуса гимназии.

В зале будет располагаться вся необходимая инфраструктура для занятий различными видами спорта. Кроме того, в нем предполагается разместить административно-бытовые помещения, где будут раздевалки, душевые и кабинеты для преподавателей, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.

Сейчас ученики гимназии вынуждены заниматься физкультурой в переоборудованном зале.