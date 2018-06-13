Уборка свалок в Алапаевске началась до объявления результатов аукциона (ФОТО)

Изначально на выполнение работ планировалось потратить около 675 000 рублей. В ходе торгов эта сумма снизилась до 442 146 рублей.

В списке объектов, подлежащих ликвидации, значится свалка №10. Фото этого объекта было сделано 28 мая 2018 года. На фото видно, что 25% всего мусора уже ликвидировано.

Уборка началась после объявления аукциона и до объявления победителя, сообщает «Алапаевск-онлайн».

В дирекцию Единого Заказчика был направлен запрос по этому поводу, пока ответа не последовало.