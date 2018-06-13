Уборка свалок в Алапаевске началась до объявления результатов аукциона (ФОТО)
13 июня, 13:35Общество
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В Алапаевске стали известны результаты аукциона на уничтожение незаконных свалок мусора. Победителем стало ООО «КРЭП», учредителем которого является Шипулин Андрей Сергеевич.
Сюжеты: Алапаевск
Изначально на выполнение работ планировалось потратить около 675 000 рублей. В ходе торгов эта сумма снизилась до 442 146 рублей.
В списке объектов, подлежащих ликвидации, значится свалка №10. Фото этого объекта было сделано 28 мая 2018 года. На фото видно, что 25% всего мусора уже ликвидировано.
Уборка началась после объявления аукциона и до объявления победителя, сообщает «Алапаевск-онлайн».
В дирекцию Единого Заказчика был направлен запрос по этому поводу, пока ответа не последовало.
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Фото: «Автогород 66»
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