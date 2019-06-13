Екатеринбуржец получит 262 тысячи рублей за место на кладбище для жены
Сегодня, 20:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Ритуальное агентство выплатит жителю Екатеринбурга 262 тысячи рублей за место на кладбище для его супруги, сообщает ЕТВ.
Сюжеты: Екатеринбург
Мужчина заключил договор и оплатил услуги по захоронению своей жены, однако после этого сотрудники ритуального агентства попросили заплатить еще. Дополнительные расходы они объяснили тем, что нужно заплатить за место на кладбище и оформление документов. Хотя место должны были предоставить бесплатно.
По результатам проверки Роспотребнадзора были выявлены нарушения в работе агентства. Решением суда компания должна выплатить мужчине 262 тысячи рублей с учетом компенсации. Агентство попыталось оспорить решение, но суд оставили без изменения.
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