Екатеринбуржец получит 262 тысячи рублей за место на кладбище для жены

Мужчина заключил договор и оплатил услуги по захоронению своей жены, однако после этого сотрудники ритуального агентства попросили заплатить еще. Дополнительные расходы они объяснили тем, что нужно заплатить за место на кладбище и оформление документов. Хотя место должны были предоставить бесплатно.