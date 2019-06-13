Область пообещала до 1 июля передать Нижнему Тагилу машины для перевозки пенсионеров

Транспорт будет предназначаться для перевозки граждан старше 65 лет в медучреждения города. Автомобили оборудованы электроподъемниками, креплениями и местом для инвалидной коляски.

Планируется, что служба по перевозке пенсионеров начнет регулярно работать с 1 октября. По заявлению пресс-службы областного правительства, кроме пригорода Нижнего Тагила, автомобили закуплены для Новолялинский, Краснотурьинсский, Ивдельский, Серовский, Верхотурский, Каменск-Уральский, Алапаевский, Шалинский, Нижнесергинский, Красноуфимский, Невьянский, Артемовский, Байкаловский, Ирбитский, Таринский, Таборинский, Камышловский, Тугулымский, Пышминский, Режевской, Тавдинский и Слобода-Туринский районы. Пока они доставлены только в госучреждения социального обслуживания Ивдельского городского округа и Нижнесергинского муниципального района. Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов отметил, что количество территорий, на которых реализуется проект, в перспективе будет увеличиваться.