Подозреваемого в изнасиловании пятилетней девочки в Сысерти задержали
Сегодня, 19:38ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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На Урале задержали мужчину, которого подозревают в изнасиловании пятилетней девочки в поселке Окрябрьский, сообщает Е1.
49-летнего подозреваемого разыскивали с 10 июля. Информацию о задержании подтвердил глава округа Дмитрий Нисковских. Также он сообщил, что по его данным, мужчина не совершал сексуальных действий, однако, мог совершить покушение.
Руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых воздержался от комментариев до выяснения обстоятельств дела.
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