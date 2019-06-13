Россияне хотят спросить Путина о тарифах ЖКХ и льготных лекарствах
Сегодня, 08:49ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Стали известны вопросы, которые планируют задать жители России президенту Владимиру Путину во время прямой линии, пишет РИА Новости.
В список наиболее популярных тем вошли вопросы касательно роста тарифов на услуги ЖКХ, порядка получения льготных лекарств, газификации сельских территорий.
Прямая линия с президентом состоится в 12 часов по Москве 20 июня. Трансляцию будут вести телеканалы «Россия», «Первый канал», НТВ, ОТВ, МИР, а также ряд радиостанций. Задать вопросы президенту можно по номеру «горячей линии» 8–800–200–40–40, с помощью смс на номер 0–40–40 или использовать специальное приложение.
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