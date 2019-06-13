Специалисты «Ленэнерго» оперативно вернули электричество в парк «Диво Остров»

Издание «Новые известия» сообщает, что перебои случились на подстанции 110 кВ «Крестовская» - произошло отключение в резервном оборудовании. Этому предшествовали плановые работы в энергосетях, информация о которых была передана органам исполнительной власти и потребителям. Временно отсутствовало электричество в четырех жилых домах Петроградского района, а также на территории промышленной зоны в Петроградском районе. Кроме того, нарушения в подаче электроэнергии отмечались на одном из аттракционов в парке развлечений «Диво Остров». Энергоснабжение аттракциона было восстановлено в кратчайшие сроки. Отмечается, что все объекты парка развлечений также имеют собственные источники резервного питания.