Участника акции в поддержку Ивана Голунова оштрафовали на 150 тысяч рублей

Суд приговорил Стеблина к штрафу в размере 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения и участия в публичном мероприятии. Максимальное наказание, предусмотренное статьёй, предусматривает штраф в 300 тысяч рублей или арест до 30 суток.

12 июня более 400 человек были задержаны во время проведения акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, с которого накануне сняли обвинения в распространении наркотиков. К вечеру среды в ОВД остались четыре человека.