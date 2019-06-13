Участника акции в поддержку Ивана Голунова оштрафовали на 150 тысяч рублей
Сегодня, 20:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Москве оштрафован Вячеслав Стеблин, который 12 июня был задержан во время акции в поддержку Ивана Голунова, сообщает «Медуза».
Суд приговорил Стеблина к штрафу в размере 150 тысяч рублей за повторное нарушение правил проведения и участия в публичном мероприятии. Максимальное наказание, предусмотренное статьёй, предусматривает штраф в 300 тысяч рублей или арест до 30 суток.
12 июня более 400 человек были задержаны во время проведения акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, с которого накануне сняли обвинения в распространении наркотиков. К вечеру среды в ОВД остались четыре человека.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей