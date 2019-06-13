В Нижнем Тагиле коммерсант за взятку полицейскому оштрафован на полмиллиона рублей
Пригородный суд вынес приговор предпринимателю Алексею Соковикову, предложившему взятку сотруднику полиции, сообщает прокуратура Свердловской области.
Установлено, что в феврале этого года Соковиков, чтобы избежать наказания за перевозку древесины без сопроводительной документации, предложил сотруднику МУ МВД России «Нижнетагильское» взятку в размере 15 тысяч рублей. Он в служебном автомобиле передал оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции деньги за не составление протокола. Сотрудник полиции отказался от денег и сообщил о даче взятки. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по соответствующей статье.
Суд принял во внимание, что подсудимый впервые совершил уголовное правонарушение, признал вину, а также факт того, что у него на иждивении находятся жена и малолетний ребенок, и не стал назначать реальное лишение свободы. Предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 450 тысяч рублей. 15 тысяч рублей (сумма взятки) обращены в доход государства.