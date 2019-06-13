В Нижнем Тагиле коммерсант за взятку полицейскому оштрафован на полмиллиона рублей

Установлено, что в феврале этого года Соковиков, чтобы избежать наказания за перевозку древесины без сопроводительной документации, предложил сотруднику МУ МВД России «Нижнетагильское» взятку в размере 15 тысяч рублей. Он в служебном автомобиле передал оперуполномоченному отдела экономической безопасности и противодействия коррупции деньги за не составление протокола. Сотрудник полиции отказался от денег и сообщил о даче взятки. В отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по соответствующей статье.