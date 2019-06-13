В Нижнем Тагиле волонтеров обучили помощи утопающим
Сегодня, 10:33ОбществоФото: МБУ «Центр защиты населения»
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Специалисты Центра защиты населения и территории города Нижний Тагил провели на воде тактико-специальные учения по отработке навыков спасения утопающих.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мероприятие прошло в акватории Тагильского пруда. В нем также приняли участие поисковики, студенты-медики и сотрудники лодочных станций. Специалисты совместно с волонтерами отработали навыки спасения утопающих различными способами, с применением подручных средств и без них, а также в различных обстоятельствах.
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Участникам и гостям мероприятия показали приемы первой медицинской помощи пострадавшим на воде, а также разрешили закрепить умения при помощи манекена.
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