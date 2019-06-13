В Нижнем Тагиле волонтеров обучили помощи утопающим

Мероприятие прошло в акватории Тагильского пруда. В нем также приняли участие поисковики, студенты-медики и сотрудники лодочных станций. Специалисты совместно с волонтерами отработали навыки спасения утопающих различными способами, с применением подручных средств и без них, а также в различных обстоятельствах.