В Свердловской области расширят список льготников для компенсации за цифровое ТВ

Список дополнят супруги умерших ветеранов и инвалидов ВОВ, узники нацистских лагерей и гетто, семьи и одинокие люди, чей доход на душу населения не превышает две величины прожиточного минимума. Закон о расширении списка льготников будет вынесен на рассмотрение в ЗакСо региона.