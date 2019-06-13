В Свердловской области расширят список льготников для компенсации за цифровое ТВ
Сегодня, 14:25ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе расширят перечень категорий граждан, которые могут получить компенсацию за покупку приставки для перехода на цифровое телевидение, пишет интернет-издание Znak.
Список дополнят супруги умерших ветеранов и инвалидов ВОВ, узники нацистских лагерей и гетто, семьи и одинокие люди, чей доход на душу населения не превышает две величины прожиточного минимума. Закон о расширении списка льготников будет вынесен на рассмотрение в ЗакСо региона.
Свердловская область 3 июня полностью перешла на «цифру», для свердловчан бесплатно доступны 20 телеканалов. По данным на 5 июня за компенсацией за покупку приставки обратились 864 семьи, более 500 из них уже смогли получить денежные средства.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей