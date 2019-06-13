В Свердловской области запустят проект по трудоустройству инвалидов

Фонд будет создан в рамках пилотного проекта, разработанного Минтрудом России. Подобные фонды создадут в пяти регионах страны, в их число попала и Свердловская область. Планируется, что финансовый резерв фонда будет пополняться за счет выплат предприятий, которые по определенным причинам отказываются брать на работу людей с ограниченными возможностями. За счет данных средств будет проводиться обучение инвалидов, организованы курсы повышения квалификации и иные меры, направленные на помощь в трудоустройстве.