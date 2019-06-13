В Свердловской области запустят проект по трудоустройству инвалидов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе создадут фонд помощи в трудоустройстве инвалидов, информирует правительство области.
Фонд будет создан в рамках пилотного проекта, разработанного Минтрудом России. Подобные фонды создадут в пяти регионах страны, в их число попала и Свердловская область. Планируется, что финансовый резерв фонда будет пополняться за счет выплат предприятий, которые по определенным причинам отказываются брать на работу людей с ограниченными возможностями. За счет данных средств будет проводиться обучение инвалидов, организованы курсы повышения квалификации и иные меры, направленные на помощь в трудоустройстве.
Потребность во внедрении такого механизма подтвердил на заседании правительства глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Глава города подчеркнул, что сложности возникают по причине несоответствия вакансий предприятий тем медицинским рекомендациям, которые даются людям с инвалидностью. Также на трудоустройство влияет недостаточный уровень квалификации людей с ОВЗ.
В настоящий момент в регионе проживают 290 тысяч людей с ОВЗ.