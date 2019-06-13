Жительница Свердловской области получила полгода тюрьмы за невыплату алиментов
Сегодня, 11:07ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Свердловской области к реальному сроку лишения свободы приговорена женщина, задолжавшая алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка, сообщает УФССП по региону.
Свердловчанка отказывалась от исполнения родительских обязанностей по выплате денежных средств, в связи с этим ей было назначено 60 часов обязательных работ. Однако после этого женщина продолжила не выплачивать деньги.
На суде женщина призналась, что не принимает участия в воспитании ребенка. Суд приговорил ее к шести месяцам лишения свободы.
Ранее к семи месяцам колонии была приговорена жительница Карпинска, также отказывающаяся содержать ребенка.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей