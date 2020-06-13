Ефремов записал видео с извинениями перед семьей погибшего в аварии

В своем обращении актер заявил, что готов оказать помощь семье Сергея, если они готовы ее принять. Также он говорит о том, как сожалеет, о случившемся. И помощь семье Захарова является с его стороны не попыткой откупиться, а попыткой искупить вину.

Он сообщил, что не собирается прибегать к связям, чтобы избежать наказания. В конце Михаил Ефремов попросил прощения у всех, кого он предал.

Множество комментариев под обращением выразили актеру поддержку, а семье Сергея искренние соболезнования.

Видео Видео: YouTube-канал «Гражданин поэт»

Напомним, ДТП произошло 8 июня на Смоленской площади. Захаров, находясь за рулем автомобиля в не трезвом виде, выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. От многочисленных травм мужчина скончался в больнице.