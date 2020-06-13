Губернатор разрешил свердловчанам красить волосы в парикмахерских
Сегодня, 20:02ОбществоФото: Instagram Евгения Куйвашева
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Евгений Куйвашев рассказал, какие услуги разрешено оказывать парикмахерским в Свердловской области.
Сюжеты: Коронавирус
Губернатор разрешил работать парикмахерским в период режима самоизоляции, однако там можно было только стричься.
В своем Instagram глава региона написал, что если в парикмахерской соблюдаются все меры профилактики, посетители приходят по записи, и нет скопления людей, то допустимо находиться там подольше – для процедуры окрашивания волос.
Действующий вариант указа не содержит ограничений по парикмахерским услугам, написал Куйвашев.
Также сегодня губернатор ответил на вопрос об условиях выезда из Свердловской области.
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