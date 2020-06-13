Губернатор разрешил свердловчанам красить волосы в парикмахерских

Губернатор разрешил работать парикмахерским в период режима самоизоляции, однако там можно было только стричься.

В своем Instagram глава региона написал, что если в парикмахерской соблюдаются все меры профилактики, посетители приходят по записи, и нет скопления людей, то допустимо находиться там подольше – для процедуры окрашивания волос.

Действующий вариант указа не содержит ограничений по парикмахерским услугам, написал Куйвашев.