Куйвашев рассказал о справках для выезда из Свердловской области
Губернатор рассказал, нужна ли справка и тесты на COVID-19, чтобы выехать из Свердловской области. Об этом Евгений Куйвашев написал в Instagram.
К губернатору с вопросом обратился свердловчанин, спросивший о поездках после 1 июля, когда будет возобновлен внутренний туризм.
Многие говорят, что для того, чтобы куда-то уехать, нужны свежие тесты на ковид и справка об эпидблагополучии, звучит в вопросе.
По словам губернатора, в каждом регионе эпидситуация разная, и меры по безопасности также отличаются. Куйвашев посоветовал перед поездкой уточнить режим въезда в регион, позвонив на горячую линию. Также он отметил, что справки могут потребоваться для детей, которых отправляют отдыхать в санатории или лагеря.
Как правило, для санаторно-курортного лечения и пребывания детей в загородных лагерях отдыха необходима справка об эпидблагополучии адреса, но об этих требованиях вас должны уведомить в момент покупки путевки, пояснил глава региона.