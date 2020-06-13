Куйвашев рассказал о справках для выезда из Свердловской области

К губернатору с вопросом обратился свердловчанин, спросивший о поездках после 1 июля, когда будет возобновлен внутренний туризм.

Многие говорят, что для того, чтобы куда-то уехать, нужны свежие тесты на ковид и справка об эпидблагополучии, звучит в вопросе.

По словам губернатора, в каждом регионе эпидситуация разная, и меры по безопасности также отличаются. Куйвашев посоветовал перед поездкой уточнить режим въезда в регион, позвонив на горячую линию. Также он отметил, что справки могут потребоваться для детей, которых отправляют отдыхать в санатории или лагеря.