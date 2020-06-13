Не дождавшаяся эвакуации туристка из Екатеринбурга родила во Вьетнаме

На данный момент из Въетнама не организовано ни одного вывозного рейса.

Среди ожидающих возвращения на родину, находилась беременная жительница Екатеринбурга. Женщина не успела вернуться в Россию, так как узнала о закрытии границ в марте. Рожать пришлось во Вьетнаме. Роды обошлись родителям в 70 тысяч рублей.

Екатеринбурженка рассказывает, что вывозной рейс проводится только один раз в месяц, но на него уральцев просто не пускают. В основном вывозят жителей Москвы. Россиянка обращалась с письмами к свердловскому губернатору и в МИД, но они не принесли результата.