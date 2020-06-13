Не дождавшаяся эвакуации туристка из Екатеринбурга родила во Вьетнаме
Сегодня, 14:16ОбществоФото: pixabay.com
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Беременная екатеринбурженка, застрявшая во Въетнаме из-за пандемии коронавируса, родила ребенка, не дождавшись эвакуации, сообщает Е1.
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
На данный момент из Въетнама не организовано ни одного вывозного рейса.
Среди ожидающих возвращения на родину, находилась беременная жительница Екатеринбурга. Женщина не успела вернуться в Россию, так как узнала о закрытии границ в марте. Рожать пришлось во Вьетнаме. Роды обошлись родителям в 70 тысяч рублей.
Екатеринбурженка рассказывает, что вывозной рейс проводится только один раз в месяц, но на него уральцев просто не пускают. В основном вывозят жителей Москвы. Россиянка обращалась с письмами к свердловскому губернатору и в МИД, но они не принесли результата.
Напомним, ранее в аэрпорт Кольцово в Екатеринбурге уже приземлялись рейсы из Индии, ОАЭ, Таиланда, Израиля, Киргизии и США.
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