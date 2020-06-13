Самоизоляция, день семьдесят четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле

Число заболевших в Нижнем Тагиле за прошедшие сутки увеличилось на три человека. Это меньше, чем в предыдущие дни. Так, общее количество зараженных составляет 356 человек.

Нижнетагильский филиал ГБПОУ «СОМК» рассказывает на своей странице во «Вконтакте» о волонтерах, которые помогают пенсионерам, а также одиноким маломобильным гражданам.

На камерах «Сетей Тагила» практически нигде на главных улицах не видно людей.

Так, на Театральной площади нет гуляющих, но при этом камера зафиксировала стоящие посреди парковки автомобили:

Возле парка им. Бондина также не видно ни одного человека, только пара припаркованных машин:

Парк им. Бондина Фото: скришнот с камеры "Сети Тагила"

Практически пустует и фонтан у Ленинского ЗАГСа. Видно пару гуляющих человек. Да и машин тут побольше:

Фонтан у ЗАГСа Фото: скришнот с камеры "Сети Тагила"

У железнодорожного вокзала обстановка более оживленная:

Ж/д вокзал Фото: скришнот с камеры "Сети Тагила"

Пустует и Площадь Славы на Вагонке:

Площадь Славы Фото: скришнот с камеры "Сети Тагила"

Не видно людей и у ДК НТМК на Тагилстрое:

ДК НТМК Фото: скришнот с камеры "Сети Тагила"

Дворец Культуры «Юбилейный» предлагает посетить тагильчанам онлайн-мероприятие — «Восемь сказочных вечеров» японских народных сказок. Они обладают особенной атмосферой.

Центральная библиотека Нижний Тагил приглашает детей в онлайн-лагерь «Добавь эмоций!». Он начал свою работу 8 июня. Участвовать могут дети всего города. На сайте библиотеки ежедневно появляются видео с мастер-классами, громкими чтениями, а также полезными советами. Детям предлагается посмотреть их, а потом выполнить задания. По итогам смены самые активные участники получат сертификаты.

В Свердловской области количество заболевших коронавирусом за сутки составило 245 человек. Так, общее число зараженных с начала пандемии превысило девять тысяч человек, из них 4021 человек выздоровел.