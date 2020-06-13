Самоизоляция, день семьдесят четвертый. Что происходит в Нижнем Тагиле
Нижний Тагил уже больше двух месяцев живет в режиме самоизоляции. Ежедневно продолжает увеличиваться число заболевших, открыты онлайн-лагеря, чтобы дети не скучали дома, а волонтеры по-прежнему помогают нуждающимся. Что интересного произошло в городе за день, расскажет TagilCity.ru.
Число заболевших в Нижнем Тагиле за прошедшие сутки увеличилось на три человека. Это меньше, чем в предыдущие дни. Так, общее количество зараженных составляет 356 человек.
Нижнетагильский филиал ГБПОУ «СОМК» рассказывает на своей странице во «Вконтакте» о волонтерах, которые помогают пенсионерам, а также одиноким маломобильным гражданам.
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Друзья,мы продолжаем знакомить Вас с нашими волонтерами – медиками Нижнетагильского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»! ⠀ 🙋🏽♀️Кузина Валентина Андреевна - студентка Пермского государственного медицинского университета, 2 курс, стоматологический факультет ⠀ ✅Звание в штабе - волонтер выездной группы штаба г. Нижний Тагил ⠀ 💭 «Волонтером я стала ещё на 1 курсе, как только поступила в университет и узнала о таком направлении внеурочной деятельности. Уже почти 2 года, как я являюсь волонтером лечебно-профилактического учреждения, помогаю докторам и медсёстрам в отделении реабилитации и в терапии. В период самоизоляции наш университет, как и все учебные заведения, перевели на дистанционный режим обучения, что позволило мне вернуться в мой родной город - Нижний Тагил, и помогать людям, которые остались один на один с борьбой за свою безопасность. Когда я приезжаю на вызов, я встречаюсь с глазами, полными надежды, радостного блеска, мы, волонтеры, дарим пожилым людям эту надежду, дарим осознание того, что они не одни в этом мире, что есть люди, готовые бескорыстно помочь им пережить это тяжёлое время. Мы боремся за их безопасность, за их здоровье. Это ощущение бесценно, оно зажигает свет внутри» ⠀ #ВолонтерыМедики #МыВместе #СтопКоронавирус #СОМК #НижнийТагил #ВЦСОМК #АВЦ #семьявм #постзнакоство
Публикация от «Доброе Сердце❤️» (@vo_dobroeserdce)
На камерах «Сетей Тагила» практически нигде на главных улицах не видно людей.
Так, на Театральной площади нет гуляющих, но при этом камера зафиксировала стоящие посреди парковки автомобили:
Возле парка им. Бондина также не видно ни одного человека, только пара припаркованных машин:
Практически пустует и фонтан у Ленинского ЗАГСа. Видно пару гуляющих человек. Да и машин тут побольше:
У железнодорожного вокзала обстановка более оживленная:
Пустует и Площадь Славы на Вагонке:
Не видно людей и у ДК НТМК на Тагилстрое:
Дворец Культуры «Юбилейный» предлагает посетить тагильчанам онлайн-мероприятие — «Восемь сказочных вечеров» японских народных сказок. Они обладают особенной атмосферой.
Центральная библиотека Нижний Тагил приглашает детей в онлайн-лагерь «Добавь эмоций!». Он начал свою работу 8 июня. Участвовать могут дети всего города. На сайте библиотеки ежедневно появляются видео с мастер-классами, громкими чтениями, а также полезными советами. Детям предлагается посмотреть их, а потом выполнить задания. По итогам смены самые активные участники получат сертификаты.
В Свердловской области количество заболевших коронавирусом за сутки составило 245 человек. Так, общее число зараженных с начала пандемии превысило девять тысяч человек, из них 4021 человек выздоровел.