Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинения актера

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова рассказал, что извинения актера не были приняты. Также родственники заявили, что не примут денежную компенсацию от Ефремова. Они намерены добиться справедливого решения суда по этому делу.

Если Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, цитирует семью Захарова адвокат.