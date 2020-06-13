Семья погибшего в ДТП с Ефремовым не приняла извинения актера
Родственники мужчины, погибшего в ДТП с автомобилем, за рулем которого был Михаил Ефремов, посчитали извинения актера запоздалыми, пишет РБК.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова рассказал, что извинения актера не были приняты. Также родственники заявили, что не примут денежную компенсацию от Ефремова. Они намерены добиться справедливого решения суда по этому делу.
Если Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, цитирует семью Захарова адвокат.
Вчера Ефремов записал видео, в котором попросил извинений у семьи погибшего. Само ДТП произошло 8 июня. Находясь за рулем, актер выехал на встречную полосу и протаранил фургон, за рулем которого находился Сергей Захаров. От полученных травм мужчина скончался. В крови Ефремова нашли следы алкоголя и наркотиков. Суд оставил его под домашним арестом.