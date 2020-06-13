Свердловчан предупредили о высокой пожароопасности в выходные
Сегодня, 14:24ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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13 и 14 июня в Свердловской области местами сохраняется высокая пожарная опасность, сообщает ЕДДС Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
Служба предупреждает граждан о неблагоприятных метеорологических явлениях, возможности пожаров, тепловых ударов, помутнении воздуха и появлении опасных дымов. Особенно подвержены горению местные леса.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле и ГГО выписано 150 штрафов за нарушение противопожарного режима. Особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 1 мая. Штраф за нарушение режима должностным лицом составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Для граждан сумма штрафа — от двух до четырёх тысяч, для предпринимателей — до 40 тысяч, для организаций — до 400 тысяч рублей. Во время особого противопожарного режима такая форма наказания, как «Предупреждение», не применяется.
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