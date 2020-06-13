Свердловчан предупредили о высокой пожароопасности в выходные

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле и ГГО выписано 150 штрафов за нарушение противопожарного режима. Особый противопожарный режим действует в Свердловской области с 1 мая. Штраф за нарушение режима должностным лицом составляет от 15 до 30 тысяч рублей. Для граждан сумма штрафа — от двух до четырёх тысяч, для предпринимателей — до 40 тысяч, для организаций — до 400 тысяч рублей. Во время особого противопожарного режима такая форма наказания, как «Предупреждение», не применяется.