Тагильчане уехали самоизолироваться на Леневское водохранилище

Много лет там купаюсь и с каждым годом все больше посетителей, написал тагильчанин.

На видео, снятом камерой регистратора, видно, что при приближении к водохранилищу становится все больше припаркованных автомобилей. При этом на людях, приехавших купаться, нет масок. По словам Антона, он будет искать новое место для отдыха.