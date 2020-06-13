Тагильчане уехали самоизолироваться на Леневское водохранилище
Сегодня, 22:13ОбществоФото: скрин видео Антон Михалыч
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Жители Нижнего Тагила массового самоизолировались на Леневском водохранилище. В жаркий день дорога к нему была заполнена припаркованными машинами, рассказали в группе «Черный список Тагила».
Сюжеты: Коронавирус, Нижний Тагил
Тагильчанин Антон рассказал, что 10 июня он поехал искупаться в водоеме.
Много лет там купаюсь и с каждым годом все больше посетителей, написал тагильчанин.
На видео, снятом камерой регистратора, видно, что при приближении к водохранилищу становится все больше припаркованных автомобилей. При этом на людях, приехавших купаться, нет масок. По словам Антона, он будет искать новое место для отдыха.
Тагильчане уехали самоизолироваться на Леневское водохранилищеВидео
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Видео: Антон Михалыч
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