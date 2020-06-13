В Екатеринбурге 9% горожан заявили, что коронавируса не существует

В опросе приняло участие 600 человек, их опрашивали по телефону в период с 20 по 26 апреля и с 18 по 29 мая.

Среди опрошенных в коронавирус не верят мужчины в возрасте от 34 до 54 лет, а также жители города с невысоки уровнем образования.

39% респондентов заявили, что не боятся заболеть коронавирусом, а 38% опрошенных заявили о страхе перед заболеванием — они боятся заразиться на работе.

47% жителей, работающих из дома испытывают стресс. Больше половины опрошенных готовы не посещать кафе и рестораны, чтобы обезопасить себя, 49% — готовы воздержаться от походов в кино.

Также 8–12% екатеринбуржцев заявили о готовности оправиться в путешествие сразу после отмены ограничений.