В Екатеринбурге 9% горожан заявили, что коронавируса не существует
Среди жителей Екатеринбурга был проведен опрос, касающийся самоизоляции из-за пандемии коронавируса. По данным, которые опубликовал фонд «Социум», 9% жителей столицы Урала не верят в существование COVID-19.
В опросе приняло участие 600 человек, их опрашивали по телефону в период с 20 по 26 апреля и с 18 по 29 мая.
Среди опрошенных в коронавирус не верят мужчины в возрасте от 34 до 54 лет, а также жители города с невысоки уровнем образования.
39% респондентов заявили, что не боятся заболеть коронавирусом, а 38% опрошенных заявили о страхе перед заболеванием — они боятся заразиться на работе.
47% жителей, работающих из дома испытывают стресс. Больше половины опрошенных готовы не посещать кафе и рестораны, чтобы обезопасить себя, 49% — готовы воздержаться от походов в кино.
Также 8–12% екатеринбуржцев заявили о готовности оправиться в путешествие сразу после отмены ограничений.
Напомним, что на 13 июня количество заразившихся COVID-19 в Свердловской области достигло 9071, из них 50 — смертельных случаев.