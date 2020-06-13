В Екатеринбурге День России отпраздновали световым шоу онлайн

На площади 1905 года, зданиях областного правительства, городской администрации, «Ельцин Центра» и «Екатеринбург Арены» появились огромные государственные флаги. Световое шоу проходило с красивым музыкальным сопровождением. При этом, доступ к площадкам для просмотра зрелища в «живую» был закрыт, и горожане наблюдали шоу в интернете либо по ТВ.

По периметру площади 1905 года и проспекту Ленина была установлена подсветка в виде государственных флагов, а город обильно украшен российским триколором.