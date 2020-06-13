В Екатеринбурге День России отпраздновали световым шоу онлайн
Сегодня, 11:45ОбществоФото: ФедералПресс
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В Екатеринбурге в завершение празднования Дня России устроили грандиозное световое шоу, которое можно было увидеть только по телевизору либо в интернете из-за действующего на территории Свердловской области режима самоизоляции, сообщает «ФедералПресс».
Сюжеты: Екатеринбург
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На площади 1905 года, зданиях областного правительства, городской администрации, «Ельцин Центра» и «Екатеринбург Арены» появились огромные государственные флаги. Световое шоу проходило с красивым музыкальным сопровождением. При этом, доступ к площадкам для просмотра зрелища в «живую» был закрыт, и горожане наблюдали шоу в интернете либо по ТВ.
По периметру площади 1905 года и проспекту Ленина была установлена подсветка в виде государственных флагов, а город обильно украшен российским триколором.
Напомним, 20 мая в Екатеринбурге стартовала всероссийская акция #ЛУЧИДОБРА в поддержку тех, кто борется с пандемией коронавируса и находится на самоизоляции. В рамках акции 11 инвест площадок включили прожекторы ровно в 23.00.
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