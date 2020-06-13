В Екатеринбурге в районе деткой поликлиники нашли мертвую женщину

Как рассказали изданию в седственном управлении СКР по Свердловской области, начато проведение доследственной проверки по факту произошедшего. Умершей было около 50 лет, признаков криминала обнаружено не было. Для определения точной причины смерти гражданки назначено проведение судмедэкспертизы.