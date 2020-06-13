В Екатеринбурге в районе деткой поликлиники нашли мертвую женщину
Сегодня, 13:25ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В Екатеринбурге в районе Химмаш у детской больницы сегодня утром, 13 июня, обнаружили тело женщины, сообщает Е1.
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Тело обнаружили местные жители, вызвавшие бригаду скорой помощи. Прибывшие на место медики констатировали смерть.
Как рассказали изданию в седственном управлении СКР по Свердловской области, начато проведение доследственной проверки по факту произошедшего. Умершей было около 50 лет, признаков криминала обнаружено не было. Для определения точной причины смерти гражданки назначено проведение судмедэкспертизы.
Напомним, в конце мая в общежитии УрФУ был обнаружен труп студентки из Гвинеи. По словам представителей вуза, девушка скончалась в результате ненасильственных причин.
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