Свердловская область не готова к первому этапу снятия ограничений

Коэффициент (Rt) в регионе к 7 июня составлял 0,87. Это допустимый предел для первого этапа снятия ограничений. К 13 июня он превысил 1.

Неделей ранее Урал находился в пятерке регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом и сниженным коэффициентом распространения заболевания.

По России Rt составляет 0,98. Он является ключевым для перехода на новые этапы снятия ограничительных мер в регионах. Для первого этапа этот показатель должен составлять от 0,81 до 1,00, для второго — 0,51-0,8.