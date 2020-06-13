Свердловская область не готова к первому этапу снятия ограничений
Сегодня, 19:39ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области за неделю коэффициент распространения коронавируса превысил допустимые нормы для запуска первого этапа снятия ограничений, сообщает ТАСС.
Сюжеты: Коронавирус
Коэффициент (Rt) в регионе к 7 июня составлял 0,87. Это допустимый предел для первого этапа снятия ограничений. К 13 июня он превысил 1.
Неделей ранее Урал находился в пятерке регионов с наибольшим числом заболевших коронавирусом и сниженным коэффициентом распространения заболевания.
По России Rt составляет 0,98. Он является ключевым для перехода на новые этапы снятия ограничительных мер в регионах. Для первого этапа этот показатель должен составлять от 0,81 до 1,00, для второго — 0,51-0,8.
Напомним, что Свердловская область находится на первом этапе снятия ограничений. 8 июня Евгений Куйвашев разрешил открыться магазинам площадью до 400 квадратных метров.
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