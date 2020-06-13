«Замертво падающих людей не вижу»: в Екатеринбурге прошел open air в разгар пандемии

Журналист издания побывал на месте в парке Победы, которое в Instagram анонсировал ресторан. При этом директор парка Илья Файзуллин заявил, что первый раз слышит о вечеринке. По информации издания, вход в парк свободный, но там есть территория, вход на которую стоит 200 рублей. Происходящее транслировалось в прямом эфире в Instagram. Ведущий отвечал на вопросы подписчиков. В ответ на вопрос о нарушении режима самоизоляции, он сказал, что «не видит замертво падающих людей».

В оперативном штабе пояснили, что в регионе все еще действует режим, предполагающий ряд ограничений. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что информацию о проводимом мероприятии в парке Победы проверят сотрудники территориального ОВД.