Независимая оценка качества образования началась в Свердловской области

В Свердловской области в ближайшие два с половиной месяца будет оценено более 900 школ и порядка 90 техникумов и колледжей региона. По итогам сбора мнений обучающихся старше 14 лет, а также их родителей, будут составлены рейтинги организаций, а по результатам оценки приняты меры по улучшению качества работы образовательных учреждений.