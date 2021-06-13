Независимая оценка качества образования началась в Свердловской области

Независимая оценка качества образования началась в Свердловской области
Независимая оценка качества образования началась в Свердловской области
Сегодня, 19:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
На Среднем Урале c 10 июня по 29 сентября 2021 года проводится независимая оценка качества условий оказания услуг в школах, техникумах и колледжах.

В Свердловской области в ближайшие два с половиной месяца будет оценено более 900 школ и порядка 90 техникумов и колледжей региона. По итогам сбора мнений обучающихся старше 14 лет, а также их родителей, будут составлены рейтинги организаций, а по результатам оценки приняты меры по улучшению качества работы образовательных учреждений.

Чтобы высказаться о качестве услуг, обучающимся и родителям необходимо заполнить анкету на сайте организатора www.нок-ас.рф.

Вопросы касаются доступности информации об образовательной организации на общедоступных ресурсах (стенд организации, официальный сайт), комфортности условий оказания услуг, доброжелательности сотрудников, условий доступности для инвалидов и общей удовлетворенности качеством услуг, сообщает ООО «АС-Холдинг», которое выступает оператором, ответственным за сбор и обобщение информации в рамках оценки качества.

Кроме того, в анкете можно указать на проблемы организаций или высказать свои предложения по улучшению их работы.

Организаторы отмечают, что опрос полностью анонимен, а ответы будут использованы в обобщенно мвиде.

Результаты независимой оценки качества условий оказания услуг в школах, техникумах и колледжах Свердловской области будут опубликованы до 31 декабря 2021 года на сайте регионального Министерства образования и молодежной политики Свердловской области, а также на портале bus.gov.ru.

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