Новая разметка для электросамокатов может появиться на тротуарах Екатеринбурга

Новая разметка для электросамокатов может появиться на тротуарах Екатеринбурга
Новая разметка для электросамокатов может появиться на тротуарах Екатеринбурга
Сегодня, 17:16ОбществоФото: pixabay.com
В компаниях по прокату самокатов озвучили, как помочь пешеходам Екатеринбурга не пересекаться с водителями электротранспорта. На тротуары предлагается нанести временную полосу, которая будет служить разметкой для самокатов.

Шеринговые компании с удовольствием бы взялись за эту работу, если бы это было согласовано. За свой счет могли бы раскрасить или нанести специальные ленты на асфальт, плитку. Легче жить было бы всем,говорит соучредитель сервиса Whoosh Олег Журавлев.

Проблему обсуждали во время прошедшего в Екатеринбурге круглого стола. Предполагаемая разметка может быть от 1 до 1,5 метров и располагаться должна ближе к проезжей части, чтобы остальная часть тротуара спокойно использовалась пешеходом. Однако директор Urent Илья Тимаховский отмечает, что чем более популярное место, тем шире должна быть разметка, чтобы не осложнять движение.

Напомним, скорость электросамокатов ограничена на 27 участках Екатеринбурга. 27 мая сервис кикшеринга Whoosh впервые ограничил скорость электросамокатов на прогулочных пешеходных зонах. Теперь максимальная скорость при въезда туда не должна превышать 15 километров в час.

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Екатеринбург
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