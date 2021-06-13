Новый штамм COVID-19 и пострадавшие в ДТП. Итоги дня в Свердловской области

Утром 13 июня в результате столкновения Hyundai IХ35 с автобусом у дома № 6 на улице Кушвинская в Нижнем Тагиле пострадала 2-летняя девочка и 35-летняя женщина. Водитель Hyundai, следуя со стороны улицы Заводская в сторону Кулибина, допустила выезд на дорогу с односторонним движением, где столкнулась с пассажирским автобусом «ПАЗ». Женщина пояснила сотрудникам ГИБДД, что не знала о том, что с недавнего времени на Кушвинской действует одностороннее движение, и не обратила внимания на сообщающие об этом дорожные знаки. После осмотра медиками 35-летняя женщина и 2-летняя девочка — пассажир, пострадавшие в результате ДТП с автобусом, были отпущены домой. В салоне пассажирского транспорта кроме водителя находилось 5 человек, никто из них не пострадал.