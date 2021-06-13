Переехавшего в Нижнюю Туру сироту обеспечат жильем по требованию прокуратуры

Оставшегося без попечения родителей жителя Нижней Туры обеспечат жильем благодаря вмешательству прокуратуры. Ведомство в ходе проверки установило факт незаконности отказа во включение его в список детей-сирот, которых должны обеспечить жилыми помещениями по новому месту жительства.

По заявлению местного жителя прокуратура Нижней Туры проверила соблюдение жилищного законодательства в деятельности Управления социальной политики № 17 регионального Министерства социальной политики и выявила нарушения законодательства о защите жилищных прав. В результате проверки специалисты ведомства установили, что заявитель в 2020 году переехал на новое место жительства — в Нижнетуринский городской округ - из Омской области. Там он был включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жильем. Однако после переезда молодому человеку было отказало во включении его в список детей-сирот, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями по новому месту жительства. Прокуратура города в ходе проверки установила факт незаконности принятого решения, препятствующего реализации гарантированного государством права на обеспечение жилым помещением. Гарантированное ст. 27 Конституции Российской Федерации право на выбор места жительства не может являться препятствием для реализации права заявителя на обеспечение жилым помещением, в том числе при переезде после достижения 23 лет, отметили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. В итоге городской суд Лесного возложил на Управление социальной политики № 17 обязанность включить заявителя в указанный список. Как отметили в ведомстве, фактическое восстановление жилищных прав заявителя находится на контроле прокуратуры. Напомним, соблюдение жилищных прав 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны из Новой Ляли, который проживает вместе с супругой в старом доме с печью, проверяет прокуратура и Следственный комитет. Специалисты выясняют выясняют обстоятельства ситуации и изучают документацию по вопросу порядка и условий предоставления ветерану жилого помещения. Соблюдение жилищных прав свердловского ветерана проверяет прокуратура и СКР

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