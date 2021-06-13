Всем тепло: международный День вязания на публике прошел в усадьбе Земкен в Быньгах

Наше общество по интересам существует с апреля 2018 года. За это время нам удалось объединить десятки мастериц из многих городов Свердловской области и даже других регионов. Обычно мы собираемся раз в месяц в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге для совместного вязания, а в этот раз решили осуществить давнюю задумку и провести ежегодный день вязания на публике на выезде — в старинном селе, где можно прикоснуться к корням. В дальнейшем связанные нами вещи — носки, варежки и шарфы — мы раздаем бездомным и малоимущим, многодетным семьям и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ездим в социальные центры, дома ночного пребывания, приюты и прочие учреждениях по всей области. В этот раз отдадим накопленные за последний месяц теплые вещи и те, что будут связаны сегодня, в местную церковь Николая Чудотворца. В деревнях тоже есть люди, которым нужны теплые вещи, рассказала TtagilCity.ru руководитель проекта «Все связано» Александра Филиппова.