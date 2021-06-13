Всем тепло: международный День вязания на публике прошел в усадьбе Земкен в Быньгах

Уральские мастерицы устраивают подобные акции с 2017 года в парках и скверах Екатеринбурга. В этом году они решили впервые выехать за пределы большого города и душного офиса, собравшись на традиционную праздничную встречу в старинном селе, где можно не только подышать свежим воздухом и познакомиться с местными достопримечательностями, но и с пользой провести время и помочь нуждающимся.
Добро пожаловать в знаменитый на Урале русско-немецкий дом!
Небольшой деревянный домик на одной из старейших улиц Бынег встречает открытыми ставнями и воротами с традиционной резьбой. Внутри большой крытый двор с открытой верандой, где с клубками и спицами в руках уже удобно устроились мастерицы. На открытой летней кухне хлопочет хозяйка Ольга Земкен, которая, хоть и не вяжет, но тоже увлекается творчеством и уважает всякого рода ремесла, в особенности те, которые в наше время считаются уже почти утраченными. Оглядываясь по сторонам, начинаю понимать, что это не просто старый деревенский дом с интересной судьбой, а настоящий музей. В нем собраны сотни, тысячи предметов, которые много лет и даже несколько веков назад были сделаны нашими предками — уральскими, невьянскими мастерами — сундучниками, гончарами, кузнецами, мебельщиками и пимокатчиками.
Уникальное место — немецкая усадьба в Быньгах, ее почти 15 лет назад основал Штефан Земкен, которого называли «уральским немцем» и знали многие свердловчане. Он когда-то прикипел сердцем к старой русской деревне, с которой начинались заводы Демидова, и приобрел здесь небольшой участок на берегу Нейвы. Он долгие годы жил на две страны, приглашал в гости знакомых со всего мира, рассказывал о местных ремеслах и удивительных вещицах, созданных местными мастерами, залежах золота и удивительной местной природе. Также Штефана запомнили свердловчане и как благотворителя, помогающего детям и взрослым, как активного борца за чистую воду в Нижнем Тагиле. Его нет уже почти год, но его дело продолжает супруга. В эти выходные она встречает в своем гостевом доме поклонниц рукоделия — вязальщиц, объединившихся не только из-за общих увлечений, но и искреннего желания помогать нуждающимся.
«В деревнях тоже есть люди, которым нужны теплые вещи»
Наше общество по интересам существует с апреля 2018 года. За это время нам удалось объединить десятки мастериц из многих городов Свердловской области и даже других регионов. Обычно мы собираемся раз в месяц в «Ельцин Центре» в Екатеринбурге для совместного вязания, а в этот раз решили осуществить давнюю задумку и провести ежегодный день вязания на публике на выезде — в старинном селе, где можно прикоснуться к корням. В дальнейшем связанные нами вещи — носки, варежки и шарфы — мы раздаем бездомным и малоимущим, многодетным семьям и попавшим в трудную жизненную ситуацию. Ездим в социальные центры, дома ночного пребывания, приюты и прочие учреждениях по всей области. В этот раз отдадим накопленные за последний месяц теплые вещи и те, что будут связаны сегодня, в местную церковь Николая Чудотворца. В деревнях тоже есть люди, которым нужны теплые вещи, рассказала TtagilCity.ru руководитель проекта «Все связано» Александра Филиппова.
По словам Саши, она вязала всегда, с тех пор как в 5-летнем возрасте ее научила мама. В какой-то момент обвязанными носками оказались все родные и друзья. Тогда ей пришла в голову идея отдавать теплые вещи тем, кто в них действительно нуждается. Вскоре ей удалось найти единомышленников и помещение для встреч.
Меня вязать научила еще в дошкольном возрасте бабушка. Она жила в деревне, а раньше без теплых носков, знаете, в деревне далеко не уйдешь — ни в валенках, ни в сапогах. Пришло время и она, как и всех своих детей, однажды просто посадила меня и сказала: «На тебе пряжу, спицы, садись и вяжи». Вот с тех пор уже 40 лет вяжу. Вязание меня очень успокаивает, оно снимает стресс, позволяет уйти от сумасшедшего ритма большого города. Я не участвую в развозе теплых вещей, но знаю, что где-то мои носки и варежки согревают людей и мне это приятно осознавать, отмечает финансовый директор одной из крупных компаний Екатеринбурга Елена, которая чуть больше полугода состоит в клубе вязальщиц.
Связанные увлечениями и желанием творить добро
Вместе с Сашей в развозе теплых вещей участвует Мария Мехоношина, которая с первого дня вступила в ряды благотворительного проекта «Все связано». Маша практически не умела вязать до того, как стала одной из вязальщиц.
В нашей компании мастериц есть представители разных профессий — учителя и врачи, дизайнер и журналист, сотрудники компаний и учреждений. Нас объединяет не только любовь к вязанию, но и желание помогать людям. Нам приятно видеть, что вещи, сделанные нашими руками, приносят людям радость и дарят тепло, говорит Маша.
Свою причастность к доброму делу сегодня ощущают и организаторы встречи — руководитель Региональной общественной организации содействия мастерам и ремесленникам Свердловской области «Уральская палата ремесел» Ольга Фролова и хозяйка усадьбы Ольга Земкен. Вместе они развивают и налаживают инфраструктуру для креативного туризма, направленного на рукодельные практики.
Штефан хотел объединить людей, объединить народы. Он причастен ко многим хорошим делам, и я стараюсь продолжать его начинания. Моя цель — подарить уют и комфорт гостям, чтобы они принесли как можно больше пользы людям, сказала TagilCity.ru хозяйка усадьбы Земкен.
В старинном доме в селе Быньги, где участницы проекта «Все связано» пробыли два дня, родилась идея на следующий совместный выезд.
По мнению уральских вязальщиц, Алапаевск и его знаменитая «узкоколейка» — точно интересное место, которое стоит посетить. И там, наверное, тоже найдутся люди, которым нужны теплые вещи, внимание и забота окружающих.