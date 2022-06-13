10 тысяч человек приняли участие в фестивале «Дальневосточный форпост» в ЕАО

12 июня, в День России, 10 тысяч человек приняли участие в международном фестивале «Дальневосточный форпост», в рамках которого также состоялось торжественное вручение сертификатов победителям областного грантового конкурса «Измени жизнь к лучшему».

Как сообщает eaomedia.ru, учредителем конкурса стал глава области Ростислав Гольдштейн. От лица губернатора к гостям и участникам международного фестиваля обратилась Мария Костюк — заместитель председателя правительства Еврейской автономной области. Она выразила организаторам мероприятия особую благодарность за приумножение памяти о подвигах предков. Костюк отметила, что те, кто принимает в этом участие, учат помнить и чтить историю. На пятый по счету конкурс «Измени жизнь к лучшему» поступило 110 заявок со всех районов ЕАО. 58 проектов получили поддержку лично губернатора ЕАО, депутатов Государственной думы и Законодательного собрания области, а также предпринимателей и общественных организаций области. Состоялась церемония торжественного вручения сертификатов. В числе прочих их получили жительница Биробиджана Анастасия Куликова с проектом «Главный институт человека», Дарья Нагибина с проектом «Кинолето» из села Бабстово и жительница Облучья с проектом «Мир пескографии в творчестве детей» Полина Рослякова. А в рамках межрегионального военно-исторического мультифестиваля «Дальневосточный форпост», который прошел у подножия сопки Июнь-Корань, гости поучаствовали в тематических активностях. Они метали гранаты, стреляли по мишеням в лучном тире, поучаствовали в интерактивной викторине и посетили выставку раритетных моделей оружия. Также гости фестиваля смогли стать свидетелями военно-исторической реконструкции боев гражданской и Великой Отечественной войн, в которой участвовали реконструкторы со всего ДВ и модели военной техники тех лет. Многие именно эту часть программы назвали самой зрелищной. Посетителям мероприятия посчастливилось в XXI веке поболеть за участников средневекового турнира. В нем приняли участие бойцы из дальневосточных клубов и гости из Казахстана. Также гостей развлекали творческие коллективы Дальнего Востока, а все желающие смогли попробовать гречневой каши и чая из полевой кухни. 10 000 человек приняли участие в этом масштабном мероприятии. Его организатор — дальневосточная межрегиональная молодежная военно-историческая общественная организация «Амурский рубеж» – выразил надежду, что фестиваль получит постоянную прописку в селе Волочаевка и станет местом притяжения для людей со всех российских регионов.

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