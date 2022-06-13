Конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» пройдет в Якутске

Всероссийская конференция «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики» состоится летом текущего года сразу в двух городах. Якутск примет 23 и 24 июня первый этап мероприятия, а второй пройдет во Владивостоке 14 июля.

Организаторы седьмой по счету демографической конференции в Якутске – Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, Министерство по развитию Дальнего Востока (ДВ) и Арктики, а также Минтруда и соцразвития Республики Саха (Якутия). Ожидается участие более чем 200 человек, сообщает yakutia-daily.ru. Участниками дискуссий станут главы региональных и федеральных органов властей и институтов развития, представители общественных структур, научные деятели и другие эксперты. На повестке дня фигурирует актуальный вопрос демографии на территориях арктических и дальневосточных субъектов РФ. Из заявления первого заместителя гендиректора по социальному развитию Корпорации развития ДВ и Арктики Эльвиры Нургалиевой следует, что демографическая конференция уже давно зарекомендовала себя в качестве хорошей экспертной площадки. “Благодаря решениям, принятым на предыдущих конференциях, лучшие практики в сфере демографического развития активно распространяются сегодня во всех дальневосточных субъектах”, – проинформировала эксперт. В ходе пленарного заседания участники конференции поговорят о новых стратегических инициативах по эффективному развитию демографической политики на территории Дальневосточного федерального округа, обсудят способы повышения качества жизни семей с детьми, опыт социальной защиты Республики Саха (Якутия) в реализации национального проекта “Демография”, социальное партнерство власти, представителей бизнеса и общества в интересах благополучия семей с детьми. В Якутске на 23 и 24 июня запланировано проведение ряда тематических и стратегических сессий, предусматривающих работу в группах. Организаторы уточнили, что сессии, дискуссии и заседания круглых столов посвящены реализации масштабного национального проекта «Демография» и стратегических инициатив, направленных на совершенствование демографической политики ДВ. Спикерам предстоит детально изучить новые модели, по которым будут осуществлять финансирование здравоохранения в удаленных местностях. Кроме этого, состоятся дискуссии на следующие актуальные темы: повышение качества жизни граждан и их доходов, укрепление семейных ценностей, укрепление и сохранение здоровья трудоспособных лиц, а также повышение продолжительности жизни населения.

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