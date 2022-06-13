Петиция и обращение: тагильчане взбунтовались против исправцентра у школы на ГГМ

Тагильчане собирают подписи против исправительного центра у школы на ГГМ

Жители ГГМ в Нижнем Тагиле выступают против открытия возле школы № 90 пенитенциарного центра для осужденных мужчин. Активисты открыли петицию, которую поддержали около тысячи человек, а также собирают подписи под обращением к депутату округа.

Новость об открытии исправительного центра, дату которого ГУФСИН держит в секрете, взбудоражила жителей Гальянки. «Из спокойного спального района, где гуляют дети, наш район грозится превратиться в колыбель преступности», — так звучит один из аргументов петиции, открытой активистами на сайте change.org. За пять дней данную протестную инициативу поддержали около тысячи человек. Также организаторы решили написать коллективное обращение к Галине Масликовой — депутату Городской думы по округу № 12, в состав которого входят дома по улицам Рябиновая и Бригадная, расположенным рядом с местом планируемого учреждения. В настоящее время текст письма, оказавшийся в распоряжении редакции TagilCity.ru, распространяется в магазинах и других общественных местах района, чтобы единомышленники могли оставить свою подпись. Фото: изображение к петиции Возмущает жителей ГГМ в первую очередь выбранная локация: данное общежитие будет находиться в 20 метрах от школы № 90 и прилегающей к ней спортплощадки, притягивающей в летнее время всю молодежь района. Поэтому считаем недопустимым подвергать физическое и психическое здоровье детей негативному влиянию массовым нахождением рядом осужденных лиц, следует из текста обращения к депутату. Очевидные трудности, по мнению авторов, возникнут и при чрезвычайных ситуациях с осужденными. Исправцентр будет расположен между гаражами, карьером и заболоченным торфяником, а значит оперативно-розыскные мероприятия по поимке преступников затянутся или обречены на провал, считают инициаторы. Более того, передвигаться в места отработки, по мнению активистов, осужденные будут на общественном транспорте, от чего последуют сопутствующие проблемы. Обеспеченность микрорайона общественным транспортом находится на низком уровне, что при дополнительной нагрузке в виде 300 пассажиров может привести к транспортному коллапсу, указано в обращении. В завершение организаторы отмечают, что общежитие для осужденных может заметно снизить социальную привлекательность района и даже привести к разрушению созданной инфраструктуры, так как ГГМ остается единственной территорией, где нет пенитенциарных учреждений. Напомним, новый исправительный центр для отбывания наказания мужчин, осужденных к исправительным работам, ГУФСИН планирует открыть в здании бывшего общежития на Черноисточинском шоссе, 58/1. По задумке ведомства, днем преступники будут работать на предприятиях города, а ночью находиться на территории центра. Постояльцам нельзя будет выходить за территорию учреждения в темное время суток и выходные дни без согласования подобных прогулок с администрацией, заверили ранее в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. Лучше б отсидел: как тагильчане отбывают наказание в виде обязательных работ 2 Фото Разговор с экс-убийцей, бывшим наркоманом, воспитателем-надзирателем и пьяным водителем — в материале TagilCity.ru.

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