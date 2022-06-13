Подросток в Салде скончался от контрафакта, а тагильчанин ищет спасительницу деда

Жители Нижнего Тагила возмутились из-за будущего исправцентра на ГГМ, концентрация пыльцы на этой неделе будет максимальной, а подростки в Каменске-Уральском избивают сверстников и снимают это на видео — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за выходные.

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