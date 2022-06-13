Подросток в Салде скончался от контрафакта, а тагильчанин ищет спасительницу деда

В Верхней Салде компания подростков угодила в токсикоцентр после употребления контрафактного спиртного. Один из них, 19-летний местный житель, скончался. Инцидентом заинтересовался Следственный Комитет Свердловской области. По итогам судебно-медицинской экспертизы силовики вынесут соответствующее решение по данному факту.
Жители Гальянки не хотят, чтобы их дети гуляли по соседству с отбывающими наказание преступниками. Новый исправительный центр обещают открыть в скором будущем на территории общежития на Черноисточинском шоссе. Как данную проблему пытаются решить тагильчане, а также действительно ли это так важно и нужно, разбирались редакция TagilCity.ru.
Тагильчанин разыскивает девушку, которая спасла его деда от неминуемой гибели. Мужчина стал очевидцем произошедшего — он вовремя не встретил пенсионера с электрички, поэтому пожилой человек решил самостоятельно добраться до трамвайной остановки. В силу возраста дедушка не увидел приближение трамвая. Что произошло дальше, читайте ниже.
Пыльца атакует тагильчан на этой неделе — уже 15 июня ожидается её высокая концентрация, то есть от трех баллов по пятибалльной шкале. Аллергикам следует быть осторожнее и применять средства индивидуальной защиты.
Купить дом или квартиру, садовый участок или землю в деревне? Такие запросы чаще всего забивали в поисковик «Яндекса» тагильчане. Редакция TagilCity.ru решила помочь нашим читателям и сделала подборку самых популярных ответов.
Мотоциклист погиб в результате ДТП под Нижним Тагилом в районе горы Белая. По словам госавтоинспекторов, молодой человек не справился с управлением транспортного средства и угодил под внедорожник. Подробности читайте ниже.
А вот девушки в Каменске-Уральском решают вопросы силовыми методами — свою сверстницу они подкараулили, завели в укромное место и избили. Одна из злоумышленниц снимала происходящее на видео. Запись заинтересовала сразу несколько силовых ведомств.