Подросток в Салде скончался от контрафакта, а тагильчанин ищет спасительницу деда

Подросток в Салде скончался от контрафакта, а тагильчанин ищет спасительницу деда
Подросток в Салде скончался от контрафакта, а тагильчанин ищет спасительницу деда
Вчера, 21:29ОбществоКсения ПлесовскихФото: 1МI
Жители Нижнего Тагила возмутились из-за будущего исправцентра на ГГМ, концентрация пыльцы на этой неделе будет максимальной, а подростки в Каменске-Уральском избивают сверстников и снимают это на видео — рассказываем о самых обсуждаемых и интересных событиях в Свердловской области и Нижнем Тагиле за выходные.

В Верхней Салде компания подростков угодила в токсикоцентр после употребления контрафактного спиртного. Один из них, 19-летний местный житель, скончался. Инцидентом заинтересовался Следственный Комитет Свердловской области. По итогам судебно-медицинской экспертизы силовики вынесут соответствующее решение по данному факту.

Жители Гальянки не хотят, чтобы их дети гуляли по соседству с отбывающими наказание преступниками. Новый исправительный центр обещают открыть в скором будущем на территории общежития на Черноисточинском шоссе. Как данную проблему пытаются решить тагильчане, а также действительно ли это так важно и нужно, разбирались редакция TagilCity.ru.

Тагильчанин разыскивает девушку, которая спасла его деда от неминуемой гибели. Мужчина стал очевидцем произошедшего — он вовремя не встретил пенсионера с электрички, поэтому пожилой человек решил самостоятельно добраться до трамвайной остановки. В силу возраста дедушка не увидел приближение трамвая. Что произошло дальше, читайте ниже.

Пыльца атакует тагильчан на этой неделе — уже 15 июня ожидается её высокая концентрация, то есть от трех баллов по пятибалльной шкале. Аллергикам следует быть осторожнее и применять средства индивидуальной защиты.

Купить дом или квартиру, садовый участок или землю в деревне? Такие запросы чаще всего забивали в поисковик «Яндекса» тагильчане. Редакция TagilCity.ru решила помочь нашим читателям и сделала подборку самых популярных ответов.

Мотоциклист погиб в результате ДТП под Нижним Тагилом в районе горы Белая. По словам госавтоинспекторов, молодой человек не справился с управлением транспортного средства и угодил под внедорожник. Подробности читайте ниже.

А вот девушки в Каменске-Уральском решают вопросы силовыми методами — свою сверстницу они подкараулили, завели в укромное место и избили. Одна из злоумышленниц снимала происходящее на видео. Запись заинтересовала сразу несколько силовых ведомств.

Сюжеты:
Итоги дня в Свердловской области и Нижнем ТагилеНижний ТагилЭксклюзив
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