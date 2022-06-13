Жителей Нижнего Тагила испугался видеоблогер Мэддисон

Блогер Илья Мэддисон в своей поездке по Уралу посетил и Нижний Тагил. Он остался под впечатлением от благоустройства и местных жителей, которые ходят в спортивных костюмах.

Он съел шаурму на вокзале, а потом отправился в Екатеринбург. О впечатлениях от города он рассказал на своем YouTube-канале. По его словам, многие люди в Нижнем Тагиле ходят в спортивной одежде. Он чувствовал себя в пальто не уютно. Снимая все на телефон, блогер заявил, что пару раз ловил непонимающие взгляды прохожих. Пару раз я ловил взгляд типа: «Зачем ты снимаешь? Мы сейчас подойдем и в лицо тебе пропишем». Я серьезно, мне уже страшно. Хочется поскорее укрыться где-нибудь в своем СВ (блогер приехал на поезде — прим. ред.), рассказывает Мэддисон. Также блогер заявил, что дороги в городе «это жесть». Затем блогер поехал в Екатеринбург. От городских артов молодой человека остался в восторге, а также от памятников и толп горожан в центре. Илья Мэддисон (Давыдов) — это российский видеблогер, автор двух каналов на YouTube с аудиторией в 400 и 900 тысяч подписчиков.

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