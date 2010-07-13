«Благосостояние» и «Уралвагонзавод» реализуют соглашения о сотрудничестве
13 июля 2010, 17:27ОбществоОльга
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НПФ «Благосостояние» и НПК «Уралвагонзавод» начали реализацию соглашения о сотрудничестве по негосударственному пенсионному обеспечению и обязательному пенсионному страхованию работников УВЗ, подписанному в мае.
Часть уралвагонзаводцев уже перевела свои пенсионные накопления в НПФ «Благосостояние». Также негосударственный пенсионный фонд в ближайшее время разработает и внедрит программу корпоративного пенсионного обеспечения работников «Уралвагонзавода», его дочерних и зависимых обществ.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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