«Благосостояние» и «Уралвагонзавод» реализуют соглашения о сотрудничестве

Часть уралвагонзаводцев уже перевела свои пенсионные накопления в НПФ «Благосостояние». Также негосударственный пенсионный фонд в ближайшее время разработает и внедрит программу корпоративного пенсионного обеспечения работников «Уралвагонзавода», его дочерних и зависимых обществ.