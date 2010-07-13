Чемпионат по автозвуку прошел в г. Нижний Тагил

На Чемпионат приехали более ста участников из Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Тагила и других городов. В соревновании приняли участие много машин с мощными аудиосистемами и качественным звуком, например, машина из Екатеринбурга с аудиосистемой, показывающей рекордный для России результат 163 дБ.