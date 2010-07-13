Чемпионат по автозвуку прошел в г. Нижний Тагил
13 июля 2010, 12:48ОбществоОльга
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10 июля в Нижнем Тагиле на площади перед кинотеатром «Современник» прошел Чемпионат по автозвуку в форматах EMMA, Lond Games, Абсолютное давление.
Желающие выступали во всех доступных категориях. Параметры соревнований - звуковое давление, качество инсталляции и звучания.
На Чемпионат приехали более ста участников из Екатеринбурга, Москвы, Нижнего Тагила и других городов. В соревновании приняли участие много машин с мощными аудиосистемами и качественным звуком, например, машина из Екатеринбурга с аудиосистемой, показывающей рекордный для России результат 163 дБ.
Организатор этапа - ТЦ "Автопартнер". Спонсоры и партнеры мероприятия - ЭММА Россия, LoudGames, DigitalDesigns, Pioneer, Sony и другие.
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