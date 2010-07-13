Испанский бизнесмен купит осьминога Пауля за ?30 тыс.
13 июля 2010, 08:54ОбществоОльга
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Испанский бизнесмен хочет выкупить знаменитого предсказателя осьминога Пауля из аквариума немецкого города Оберхаузен за €30 тыс.
Предприниматель заверил, что не собирается использовать осьминога-провидца в качестве пищи. Он собирается сделать его талисманом на одном из гастрономических фестивалей.
Ранее сообщалось, что осьминога хотят приобрести российские букмекеры, сообщает Газета.ru.
Напомним, что чудо-осьминог угадал абсолютно все исходы матчей сборной Германии, а также победу Испании в финале ЧМ.
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