Мемуары Марка Твена опубликуют впервые после смерти писателя

Автобиография расскажет о детстве, проведенном Твеном на ферме, и событиях, которые легли в основу самого знаменитого произведения автора. По данным журналистов, прототипом Финна был темнокожий раб средних лет по имени Дэн, а образ тети Полли списан с матери писателя. Столетний запрет на публикацию своих детских воспоминаний наложил сам Марк Твен, который скончался 21 апреля 1910 года.