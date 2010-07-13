Мемуары Марка Твена опубликуют впервые после смерти писателя
13 июля 2010, 16:40ОбществоОльга
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Мемуары Марка Твена, которые вдохновили его на создание книги о Томе Сойере и Гекльберри Финне, опубликуют впервые после смерти писателя, передаёт Утро.Ру.
Автобиография расскажет о детстве, проведенном Твеном на ферме, и событиях, которые легли в основу самого знаменитого произведения автора. По данным журналистов, прототипом Финна был темнокожий раб средних лет по имени Дэн, а образ тети Полли списан с матери писателя. Столетний запрет на публикацию своих детских воспоминаний наложил сам Марк Твен, который скончался 21 апреля 1910 года.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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