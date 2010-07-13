«Областная Газета» и Галина Соколова: Время доказало правоту уральцев

Более 250 предприятий направили в Нижний Тагил официальные делегации, чтобы провести деловые переговоры, представить на стендах и открытых площадках образцы своей продукции, продемонстрировать технические возможности техники на полигоне. В выставке вооруженийпринимают участие не только отечественные предприятия, но и представители 30 зарубежных стран. Среди них Франция, Австрия, Великобритания, Чехия, Украина, Белоруссия, Туркменистан. В состав делегаций входят руководители военных ведомств, высокие должностные лица, ведущие конструкторы, изобретатели и разработчики оборудования.

Как всегда, на «Старателе» широко представлены инновационные достижения предприятий Уральского региона. Уже традиционно заняли свои места в экспозиции делегации УПП «Вектор», ЗАО «Автомобили и моторы Урала», Челябинского тракторного завода, Уральского электромеханического завода, Бронетанкового ремонтного завода, Уралтрансмаша. Не теряет лидирующих позиций и Уралвагонзавод. Тагильские машиностроители широко представили свою технику в павильоне и на открытых демонстрационных площадках. Здесь можно увидеть контейнерную цистерну на автоприцепе, дорожную, строительную и сельскохозяйственную технику, тяговый модуль вагонов, широкий ассортимент навесного оборудования. Наверняка зрителей не оставит равнодушными новинка с маркой Уралвагонзавода - мобильная буровая установка, способная бурить скважины для газовиков глубиной до пяти километров.

Специалисты, работающие на выставке, ознакомятся с военно-техническими машинами, вооружением и техникой правоохранительных органов, противопожарным оборудованием, снаряжением спасательных служб и формирований гражданской обороны, средствами антитеррористической деятельности. Свои новые разработки по этой тематике представят учёные и производственники, а сотрудники МЧС покажут их в действии. Генеральный директор Нижнетагильского института испытания металлов Валерий Руденко уверен, что десятилетний опыт проведения масштабных мероприятий в Нижнем Тагиле поможет сделать работу выставки «Оборона и защита-2010»насыщенной, эффективной, а главное - перспективной.

Программа выставки вооруженийподарит участникам и гостям не только деловое общение, но и острые ощущения. Они станут свидетелями сразу нескольких импровизированных ЧП: дорожно-транспортного происшествия, срабатывания взрывного устройства, пожара в жилом доме. Бороться с набором опасностей будут оперативные группы охраны железнодорожного транспорта, предприятия ведомственной охраны, профессиональные каскадёры. Здесь в деле можно увидеть парашютистов, кинологов, бойцов спецподразделений МЧС.

Уникальные возможности полигона выставочного центра каждый раз превращают выставку в незабываемое действо. Наряду с несомненными политическими и экономическими дивидендами, она даёт мощный эмоциональный заряд. Ощущение праздника подчёркивает и богатая культурная программа. Нынче на концертных площадках участники и гости смогут познакомиться с самобытным искусством уральской глубинки. К уже знакомым постоянным посетителям «Старателя» творческим коллективам Нижнего Тагила присоединятся новички - именитые ансамбли из Новоуральска, Верхней Туры, сельских центров культуры. А в торжественном проходе музыкантов впервые примет участие оркестр Приволжко-Уральского военного округа.

Принимающая сторона учитывает, что на четыре дня выставочный центр превращается в мини-город. Его инфраструктура должна работать без сбоев, обеспечивая нескольким тысячам людей максимально комфортные и безопасные условия. На «Старателе» на постоянное дежурство заступают сотрудники правоохранительных органов и три бригады скорой помощи. На территории центра во время выставки трудятся сотрудники 21 предприятия общественного питания. В местных кафе и барах 1600 посадочных мест. Для устойчивой работы средств сотовой связи в непосредственной близости установлены дополнительные вышки сотовых операторов. Реконструирована система водоснабжения и водоотведения. Гости смогут купить сувенирную продукцию, представленную местными умельцами, приобрести билеты на тематические экскурсии и в театры.

Для участников и гостей выставки вооружений , приезжающих издалека, выделены комфортные номера в отелях Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Тем, кто ценит близость к природе и безупречную экологию, сотрудники сервисного центра «Экспо-тур» предлагают поселиться а санатории «Руш» и пансионате «Аист». Эти загородные здравницы располагают современным гостиничным и медицинским сервисом. В них также оборудованы конференц-залы, есть технические и программные ресурсы для делового общения. Детально продуманы нынче маршруты доставки к месту проведения выставки. Из аэропорта Кольцово до станции Старатель курсируют специальные электрички. Междугородные автобусы Делают дополнительную остановку в посёлке Старатель. А приезжающие на личном транспорте люди могут оставить его на промежуточной автостоянке, оборудованной около здания логистического центра «Мегатрейд». Эти меры были впервые опробованы в прошлом году при проведении выставки вооружения и дали желаемый эффект: на подъезде к полигону исчезли автомобильные пробки.