Первый Собор родителей России, посвященный кадетскому образованию, открылся сегодня в Екатеринбурге

Участники форума совместно с экспертами намерены предложить поправки в закон «Об образовании», согласно которым кадетское образование должно стать отдельным направлением в системе школьного обучения. Родители также обсудят вопросы воспитания патриотизма, концепцию кадетского образования, цели и задачи патриотического воспитания в школах.