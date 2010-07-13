Первый Собор родителей России, посвященный кадетскому образованию, открылся сегодня в Екатеринбурге
13 июля 2010, 09:46ОбществоОльга
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Собор проводится в рамках празднования дней памяти Царственных страстотерпцев.
Тема предстоящего Собора: «К 65-летию Победы. Система кадетского образования — модель подготовки просвещенных патриотов, ответственных за судьбу и будущее России», сообщает АПИ.
Участники форума совместно с экспертами намерены предложить поправки в закон «Об образовании», согласно которым кадетское образование должно стать отдельным направлением в системе школьного обучения. Родители также обсудят вопросы воспитания патриотизма, концепцию кадетского образования, цели и задачи патриотического воспитания в школах.
В Соборе примут участие около тысячи родителей из разных городов России.
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