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Первый Собор родителей России, посвященный кадетскому образованию, открылся сегодня в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Первый Собор родителей России, посвященный кадетскому образованию, открылся сегодня в Екатеринбурге

13 июля 2010, 09:46ОбществоОльга
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