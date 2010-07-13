Русский Винни-Пух отмечает 50-летний юбилей

Это случилось 13 июля 1960 года, когда была подписана в печать книга "Вини-Пух и все остальные", переложенная на русский язык известным писателем Борисом Заходером. Как рассказала ИТАР-ТАСС вдова прозаика Галина Заходер, Борис Владимирович нашел книжку Милна по картинке в одной из библиотек, открыл ее, и она настолько ему понравилась, что он решил пересказать ее русским читателям. Это был 1958 год. Спустя некоторое время в "Мурзилке" появился пересказ первой главы книги Милна «Как Мишка-Плюх пришел в гости и попал в безвыходное положение». Под привычным названием «Вини-Пух и все-все-все» сказка выходит в 1965 году, а уже в 69 мультипликатор Федор Хитрук решает снять по ней мультфильм – сегодня, безусловно, любимый всеми.